Japon - Sénégal : Les calculs d'avant-match

Aliou Cissé est un fin tacticien, un philosophe du football, mais certainement pas un mathématicien. Les calculs mathématiques pour passer à l’arrache contre Japon (15hGMT)? Très peu pour lui. Son équipe ne doit penser qu'au match de la deuxième journée, dimanche (15hGMT). On prend match par match



De l'entraîneur aux joueurs, l'heure est aux calculs d'avant-match et à la prudence. Les Lions pourraient obtenir leur billet pour les huitièmes avec une victoire face au Japon, si un peu plus tôt la Pologne et la Colombie font match nul. L’enjeu est simple : enchaîner une deuxième victoire pour se qualifier...