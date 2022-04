Investitures / Arrêt immédiat des assemblées générales, procédures et choix des candidats investis : Yewwi Askan Wi y va en ‘mode dispersé’

À travers un communiqué sorti ce dimanche, la coalition Yewwi Askan Wi entend adopter une autre stratégie pour engager les élections législatives à venir. Dans le cadre spécifique des investitures, la commission qui s’en charge et qui est dirigée par l’ancien ministre Habib Sy, tenant compte de l'avis de la conférence des leaders, a décidé compte tenu des courts délais pour le dépôt des candidatures à la base, d’alléger davantage le processus des investitures de la coalition.





Ainsi, des décisions ont été prises. Il s’agira d’abord, d’inviter les coordonnateurs départementaux et les présidents des commissions départementales des Investitures à arrêter immédiatement les assemblées générales d'investiture.



La commission nationale des investitures appelle chaque parti et mouvement politique à procéder à ses propres investitures. Enfin, les leaders des partis et mouvements politiques présenteront chacun, leurs candidats investis au Conseil de Médiation et d'arbitrage qui statuera en dernier ressort et donnera son avis sur les probables...