ITALIE – La Ville de Treviso rend hommage à Serigne Babacar SY (rta), ce Samedi 31 Mars 2018

La communauté Tidiane d'Italie, sous la houlette de la Dahira Mouhtassimine, en collaboration avec tous les Dahiras Tidianes d’Italie et de la diaspora, commémore la 23ème édition de la nuit du Prophète Mohamed (Psl), en hommage à Serigne Babacar SY (rta), le Samedi 31 Mars 2018, au Stadium Zoppas Arena de Conegliano.



Initié il y’a vingt trois (23 ans) sous l’impulsion de Serigne Mansour SY Djamil, accompagné de ses frères Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Cheikh Oumar Sy Djamil, et de leur oncle Serigne Mansour Sy Dabakh, le Gamou de Treviso est aujourd’hui le lieu de rencontre de milliers de Sénégalais de la Diaspora européenne, dans une ferveur et une communion exquises



L'édition de cette année sera marquée par le 61iéme anniversaire de la disparition de Serigne Babacar Sy (rta) 1957-2018. A cet effet, différentes activités sont prévues pour magnifier la vie et l'œuvre de Cheikhal Khalifa.



Une réception officielle réunira les autorités publiques, religieuses, italiennes ainsi qu’une forte délégation gouvernementale, envoyée par le Chef de l’Etat Macky Sall.



Un hommage sera rendu aux illustres figures religieuses arrachées à notre affection Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum (rta), Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, Serigne Maodo Touré, El Hadj Ibrahima Niasse de Léona Niasséne, Serigne Moustapha Cisse, Sokhna Fatsy Mansour.



Apres l'Italie, la délégation de Tivaouane fera cap sur la capitale française, pour y célébrer le traditionnel Gamou Serigne Babacar Sy (rta) de Paris, qui se tiendra le vendredi 6 avril 2018 à Aulnay Sous-bois.