Hommage à Ibrahima Diouf : Famille, collègues et partenaires honorent un champion de la PME sénégalaise.

L’émotion était palpable dans la salle Atlantique de l’hôtel Terou bi qui a accueilli la cérémonie d’hommage de feu Ibrahima Diouf. Parents, amis, collègues et partenaires ont tous pris part à la cérémonie, et partagé souvenirs et moments passés avec le défunt Ibrahima.



Un homme d’une humanité loué par tous, mais aussi dont la carrière professionnelle a séduit le monde de l’entreprise Senegalaise et régionale.



Devenu Directeur du Bureau de Mise à Niveau en 2012, Ibrahima Diouf chapeaute à partir de 2015, toujours avec l'AFD, l'extension (avec un appui de FUC) d'un programme pilote de mise à niveau et sa simplification au profit des PME en Casamance.



En 2017, le programme Tekki Fi (réussir chez soi) voit le jour sur financement européen dont l'objectif est de renforcer le tissu économique dans les zones de départ de migrants, le BMN est encore à la manoeuvre avec l'ADEPME, créant ainsi, petit à petit, le maillage des PME sur l'ensemble du territoire, dans des zones excentrées.



Un travail de mécène patient et minutieux qui exige une implication personnelle, semblable à celle qu'il applique dans sa passion artistique. De la même manière qu'Ibrahima Diouf apporte aux PME conseils et financements, il donne aux jeunes peintres croisant son chemin, chevalets, toiles vierges et pinceaux, afin qu'ils déploient leur talent.



D’ailleurs, de sont vivant il aimait s’approprier des toiles de grands peintres qu’il collectait. Ces toiles sont même mises en vente à l’occasion de la cérémonie d’hommage.