Guinée : le Cnrd publie sa charte de transition, le Président Doumbouya pas candidat à la prochaine présidentielle selon les médias guinéens

Le Comité National pour le Rassemblement Démocratique Guinéen a publié tard ce lundi soir, la charte de la transition. Ce document, selon ses auteurs, définit les principes, valeurs et missions de la période transitoire. Ainsi le document stipule que l'organe de décision de la transition est le CNRD et le Président du comité est celui de la transition.



La transition se dote d'un organe législatif qui est le Conseil national de transition (CNT). Il est composé de 81 membres et les membres du gouvernement déchu le 5 septembre dernier ne peuvent y appartenir. Le CNRD précise que la durée de la transition sera définie en commun accord avec les forces vives de la nation.

Sur l'élection présidentielle à venir, plusieurs médias guinéens lus à Dakaractu indiquent que le Président de la transition n'y participera pas...