Guinée: l'incendie du dépôt de carburant est "contenu" selon les autorités

"A l'heure où je vous parle l'incendie est contenu", affirme Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile après sa visite du dépôt de carburant qui a pris feu et a fait au moins onze morts et 88 blessés graves.