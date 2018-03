Guinée Conakry : la villa de Cellou Dalein essuie des coups de feu

La violence post-électorale continue de faire des ravages en Guinée Conakry. D’après les sources de Dakaractu, à 3h 50 du matin, dans la nuit du mardi au mercredi, des personnes non identifiées, à bord d’une moto et munies d’une arme de guerre, ont tiré trois coups de feu sur le portail de la villa où réside la deuxième épouse de l’opposant Cellou Dalein Diallo. Plus de peur que de mal : celui-ci n’était pas sur place au moment de l’assaut. En outre, la « fusillade » n’a pas fait de dégâts considérables, en dehors des impacts sur le portail et sur le mur du garage de la concession.