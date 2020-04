Guerre contre le Covid-19 / Abdoulaye Baldé crie haro sur les transgresseurs des arrêtés ministériels

Le député-maire de Ziguinchor, le Docteur Abdoulaye Baldé est fortement indisposé par le comportement des populations qui bafouent les dispositions contenues dans les arrêtés ministériels interdisant les déplacements interurbains. Selon lui, l’État devrait sanctionner sévèrement les récalcitrants, d’autant qu’ils sont à l’origine des contaminations fulgurantes du covid-19.



« Il faut que l’Etat réprime de façon sévère ceux qui violent de façon délibérée en faisant du je m’en foutisme les consignes du gouvernement. Il faut que ceux qui transportent les voyageurs de région en région, ceux qui refusent de rester chez eux soient sanctionnés sans pitié. Il faut qu’ils soient punis de la façon la plus sévère possible », peste l’ancien commissaire de police..



« Le malheur en est que ce sont les populations qui font du n’importe quoi et ne respectent pas les mesures édictées. L’indiscipline gagne du terrain au sein de la population. C’est une honte de quitter une localité et d’aller contaminer certains dans une autre localité. Rien ne vaut de mettre en péril la vie des gens. Avec cette indiscipline, ce n’est pas pour demain la fin de la pandémie et c’est la vie des populations qui va en pâtir », dénonce-t-il encore, avant de faire savoir que si le gouvernement prend des mesures de confinement, les conséquences seront néfastes au sein de la population.