Guerre au Soudan: l'Unicef ​​fait état d'au moins 15 enfants tués dans une attaque de drone lundi

Une attaque de drone, lundi, sur un camp de déplacés du Kordofan, épicentre de la guerre au Soudan, a tué au moins 15 enfants et en a blessé dix autres, a annoncé l'Unicef dans un communiqué.
La frappe a visé le camp à Al Sunut dans l'ouest du Kordofan, précise le communiqué de l'agence onusienne pour l'enfance, dénonçant la "violence incontrôlée" des combats qui ont vu ces derniers mois une multiplication des frappes de drones.
Le Kordofan, vaste région fertile et riche en pétrole au sud de Khartoum, est aujourd'hui le front le plus disputé du conflit qui s'oppose depuis près de trois ans à l'armée régulière et aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).
