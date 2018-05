Gestion de la crise scolaire, monde rural, parrainage : Benno décerne son satisfecit à Macky Sall

La conférence des leaders de BBY, appréciant positivement le vote de la loi sur le parrainage, exprime ses félicitations au peuple sénégalais pour sa maturité, salue les députés de la coalition qui ont su faire preuve de responsabilité dans l’unité et fait une mention spéciale au Président Moustapha Niasse dont la sagesse et l’expérience ont permis de conduire la session à son terme.



Abordant la crise scolaire, la conférence se réjouit du dénouement heureux de celle-ci intervenu à la suite des accords noués entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants et salue l’esprit de responsabilité qui a prévalu au niveau de tous les acteurs pour l’intérêt exclusif de l’école sénégalaise.



La Conférence apprécie à leur juste valeur les efforts énormes consentis par le Président de la République en direction du monde du travail, dans le secteur de la santé, de l’éducation, entre autres, et les engagements pris, le 1er Mai, devant les centrales syndicales pour un apaisement durable du climat social.



Sur un autre registre, la Conférence des leaders réaffirme au Président de BBY toute sa satisfaction et son adhésion au programme agricole se traduisant par l’aménagement de 20.000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal, avec l’octroi de 1000 tracteurs et un lot de matériels de génie civil pour une transformation du monde rural.



Dans la même veine, la Conférence des leaders se félicite de la modernisation de l’administration avec l’érection de la sphère ministérielle du 1er arrondissement qui vient d’être inaugurée à Diamniadio.



Enfin, la conférence des leaders lance un appel aux responsables de BBY, à tous les niveaux (communes, départements), à renforcer la cohésion, resserrer les rangs et à s’impliquer activement dans la préparation de l’élection présidentielle du 24 février 2019 dans la discipline, la solidarité et l’unité, en portant devant les populations le bilan satisfaisant du Président de la République.







VIVE BENNOO BOKK YAAKAAR !



Dakar, le 03 mai 2018 La Conférence des Leaders de BBY