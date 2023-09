GAMOU CHEZ SADAGA- Le leader politique rend hommage au prophète ( Psl) , refuse de parler politique et donne rendez-vous pour décliner sa position par rapport à 2024

Comme à l’accoutumée depuis bientôt plus d’une décennie , l’honorable Hcct Abdou Lahad Seck Sadaga célèbre la nuit du Gamou en conformité avec un ndigël que Serigne Saliou Mbacké, ancien khalif Général des Mourides, lui avait donné. Face à ses invités , venus des daaras de Touba, du voisinage mais aussi de la classe politique et principalement de l’Apr et de Benno Bokk Yaakar, le leader politique rendra hommage successivement au prophète Mouhamed ( Psl) et à Cheikh Ahmadou Bamba au terme d’une conférence religieuse animée par Ôustaz Mor Fall. Interpelé sur l’actualité politique de ce pays , Abdou Lahad Seck Sadaga préférera en faire abstraction pour ne polluer le caractère totalement spirituel de la nuit mais précisera demeurer attacher au Président Macky Sall. « Je reste à ses côtés . C’est à lui Macky Sall que je dois cette carrière politique que j’ai. Je continuerai à le soutenir. Pour ce qui est de la Présidentielle de 2024 et de la position par rapport à celle-ci , je donne rendez-vous aux Sénégalais très bientôt ». Il remerciera le Khalife Général des Mourides, son porte-parole mais aussi les ministres Cheikh Abdou Bali et Doudou Kâ et les Directeurs Abdoulaye Niane et Khadim Sylla.