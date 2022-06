Frank à l’enterrement de « Fisco » : Ama, Eumeu et Sokh absents, ses proches réclament le report des combats de ce week-end.

Le jeune Francis, plus connu sous le nom de Fisco a été enterré aujourd’hui. La levée du corps a eu lieu à l’hôpital Fann de Dakar puis la dépouille a été acheminée au cimetière catholique Saint Lazare de Dakar.



Ses amis et proches ont tenu d’émouvants témoignages à son égard. Ces derniers n’ont pas aussi manqué de déplorer l’absence des lutteurs de Pikine tels Ama Baldé, Eumeu Sène, Sokh …Même s’ils sont de Pikine et qu’ils ont bien marqué leur présence chez le défunt les jours précédents, les proches avaient jugé plus pertinent une assiduité notoire jusqu’à sa mise en terre.



Le combat de ce dimanche opposant Ada Fass à Coly Faye qui doit avoir lieu à l’arène nationale, devrait être reporté par respect pour le défunt Fisco...