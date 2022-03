France espoirs : Sofiane Diop appelé pour le prochain rassemblement.

Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’équipe de France espoirs, a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour le prochain rassemblement. Parmi eux figurent le milieu de Monaco, Sofiane Diop, pressenti pour intégrer la Tanière des Lions.



Ainsi, le franco-sénégalais pourrait ne pas être dans la liste de Aliou Cissé pour la double confrontation contre l’Égypte, en match comptant pour les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022.



Repéré comme l’une des révélations de l’année passée, et déjà en forme cette saison dans l’entre jeu des monégasques, Sofiane Diop n’a pas encore donné le feu vert pour porter le maillot du Sénégal.



Il n'a pas non plus jamais joué la moindre minute chez les A de l’équipe de France. Par conséquent, le joueur formé au Stade Rennais peut toujours jouer pour une autre sélection que la France à condition d'en avoir la nationalité.