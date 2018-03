Frais d'organisation : 118 millions pour les deux matches amicaux du Sénégal à Casablanca et au Havre

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a annoncé un total de cinq matches amicaux pour les Lions, avant la Coupe du monde 2018. L'équipe nationale affrontera l'Ouzbékistan au Stade Mouhamed VI, le vendredi 23 mars, avant de se rendre au Havre le mardi 27 mars pour jouer contre la Bosnie-Herzégovine.

En conférence de presse, Abdoulaye Sow a dévoilé les chiffres qui se cachent derrière l'organisation de ces deux matches amicaux du mois de mars. Quant aux frais d'organisation, avancés à la suite de la réunion de la commission mixte composée par la FSF et le ministère de Matar Bâ, le président de Ligue de football amateur les estime à 118 millions de francs CFA. Même si le budget peut également prendre des proportions plus importantes. Et c'est le ministère des Sports qui a pris en charge la totalité du dispositif et en assume les frais.

L’organisation des matches amicaux du mois de mars est confiée à un agent détenteur d’une licence de la Fifa, qui travaille en harmonie avec les deux fédérations.