Football : Première recrue de Sadio Mané, Moussa Konaté signe à Bourges Foot 18 !

L’effet Sadio Mané commence déjà à se faire ressentir. Qelques jours après l’annonce de l’acquisition du club français, Bourges foot 18 par l’attaquant international sénégalais, le club de national 2 vient de signer sa première recrue de l’ère Mané. Et, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un autre sénégalais en l’occurrence Moussa à Konaté (30 ans) ancien attaquant international sénégalais (31 sélections, 12 buts) et surtout ancien pensionnaire de la Ligue 1 et de la süperlig tuque. L’annonce a été faite par le président du club, Cheikh Sylla, ce jeudi après-midi.

Après avoir disparu des radars avec des passages à vide à Dijon, au Sivasspor et même à l’espérance de Tunis, Moussa Konaté, qui évoluait dans le championnat de Géorgie au Dinamo Batoumi (13 matchs, 2 buts) va pouvoir se relancer. La première recrue officielle du nouveau propriétaire du club, en l’occurrence Sadio Mané, devrait dynamiser l’attaque du Bourges Foot 18. Buteur expérimenté et très opportuniste dans la surface de réparation, Moussa Konaté s’est dévoilé au FC Sion puis à Amiens où il avait connu une période faste.