Foot business : L'équipe du Sénégal, meilleure valeur marchande d’Afrique

Instant Foot, qui a évalué les valeurs marchandes des équipes nationales, affirme que le Sénégal est la première nation africaine au classement des sélections les plus chères. Louée par les financiers du foot business, l’équipe nationale «est la onzième sélection la plus chère du monde avec une valeur estimée à 418M€».





La sélection de Aliou Cissé retrouve le devant de la scène et les faveurs des spécialistes du Foot business. Les Lions, qui évoluent pour la plupart dans les plus grands clubs européens, séduisent de nombreux spécialistes du football. Dans ce concert de louanges, la présence de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly dans les 30 nominés du Ballon d’Or France Football, est venu accentuer les commentaires élogieux sur les joueurs sénégalais...