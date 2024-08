Foncier : Suspension de toutes les opérations dans plusieurs zones ciblées pour 3 mois

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la direction général de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol, sur instruction de la primature, informe de la suspension de « toutes formes de construction à l'exception des projets initiés par l'Etat, pour une période de 3 mois à compter du 29 juillet 2024 ». Les zones concernées sont : les Lotissement BOA, Hangar Pèlerins, Lotissement Recasement 2 - Aéroport Dakar, Lotissement EGBOS sur la VDN a Dakar, Lotissement EOGEN 1 et EOGEN 2, Site de Batterie à Yoff, Le site de Terme Sud Ouakam, Pôle Urbain de Diacksao - Bambilor sur le TF 11 651/R, Pole Urbain de Déni surlo TF 14.337/8, le site de Pointe Sarène pour la zone hors SAPCO et Lotissement de Ndiobène Gandiol sur le TF 138 à Saint-Louis.