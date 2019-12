Festival Dakar Court : Dakar, capitale du court-métrage du 9 au 14 décembre.

La capitale sénégalaise sera le point de convergence par excellence des acteurs du septième Art. C’est du moins le vœu cher du réalisateur et scénariste sénégalais Moly Kane. En effet, l’initiateur du Festival Dakar Court considère qu’il reste la première vitrine pour les jeunes créateurs africains et passionnés du cinéma de pouvoir ressortir le génie qui dort en eux.



Pour la deuxième édition, Moly Kane a soutenu au cours d’une conférence que 11 films seront mis en compétition. Plusieurs distinctions seront remises à cette occasion pour encourager les projets ambitieux de jeunes qui espèrent un jour être propulsés devant la scène internationale.



Placé sous la tutelle, le festival se tiendra du 9 au 14 décembre à Dakar sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication et grâce au soutien de l’institut français, de l’association Cinemarekk et des organisations partenaires.