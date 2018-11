Faux billets en dollars d’une valeur de 14 millions FCFA : La police de Golf-Sud démantèle un réseau de faussaires

Les hommes du commissaire Thierno Diop du commissariat de Golf Sud ont démantelé un vaste réseau de trafic de faux billets en dollars le jour du Gamou. Le montant du butin est estimé à 14 millions de francs CFA. Les faussaires ont été mis aux arrêts et seront présentés au juge.



D’après le commissaire Thierno Diop, il s’agit d’un groupe de personnes qui s’adonnent à la circulation frauduleuse de faux billets de dollars dans la localité.



C’est suite à un appel anonyme téléphonique d’un boutiquier qui a mis la puce à l’oreille du commissaire d’une personne qui est passée devant le boutiquier avec une liasse en billets de dollars suspects. «C’est le lundi 19 vers le coup de 14 heures, suite à un appel téléphonique anonyme d’un personne employée dans une boutique établie aux Parcelles Assainies faisant état d’une réception de 700 dollars susceptibles d’être falsifiés remis par le sieur M.D», a fait savoir le commissaire Diop.



Et de poursuivre pour expliquer le mode opératoire mis en place pour chopper le malfrat. «Nous avons donné des instructions à nos éléments de brigade de recherche de se rendre sur les lieux aux fins d’interpeller le sieur M.D âgé seulement de 18 ans et domicilié à Cambérène», a laissé entendre le commissaire qui indique que ce dernier a été cuisiné par les éléments pour lui soutirer d’autres informations sur la provenance des billets. «Ce dernier a déclaré avoir été mandaté à la boutique par le sieur T.G résidant dans le même quartier». «L’enquête approfondie a permis d’arrêter tour à tour 6 autres personnes de nationalité sénégalaise, dont une femme, âgées entre 18 et 50 ans», confie-t-il.



Revenant sur la somme, le commissaire estime qu’il s’agit de 26.000 dollars qui ont été saisis par la police soit une équivalence de 14 millions de francs Cfa. Les personnes arrêtées ont été toutes placées en garde à vue et le Parquet aussi a été informé, confie le commissaire Diop qui associe, dans ses remerciements, la population pour sa «collaboration franche». «Nous remercions les populations pour leur collaboration qui nous a permis d’arrêter le réseau des faussaires et nous les exhortons d’être plus vigilantes», a conclu le commissaire Thierno Diop qui a fait face a la presse dans les locaux du commissariat de Golf Sud.