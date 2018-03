Fallou Diagne : "Je me sens bien intégré dans le système à trois défenseurs. On nous demande de jouer à fond"

Fallou Diagne s'est dit fier d'être titulaire contre l'Ouzbékistan (1-1) en amical vendredi à Casablanca. Le défenseur sénégalais de Metz se sent bien intégré dans le système à trois défenseurs, avec Papy Djilobodji et Alfred Ndiaye. "On nous demande de jouer à fond", a-t-il précisé...