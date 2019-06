Espagne : L'équipe du Sénégal s'est installée à son camp de base à l'hôtel La Finca d'Alicante

Les Lions sont arrivés à l’aéroport de Madrid-Barajas dans la nuit du vendredi à samedi, aux environs de 2h GMT (4h locales) , par temps frais, avant de rejoindre leur camp de base dans les environs de Alicante, où ils ont installé leur camp de base jusqu’au 14 juin prochain. C’est dans le cadre du stage de préparation d’avant Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019.

La délégation sénégalaise a voyagé à bord du vol IB3328/9 de la compagnie ibérique, avec un A321 qui avait atterri sur le tarmac de l’Aibd quelques heures auparavant (20h40) en provenance de Madrid. Après un vol qui devrait durer un peu plus de quatre heures, les Lions ont atterri à l’aéroport de Madrid-Barajas aux environs de 2h GMT (4h local).

Une fois arrivés dans la capitale espagnole, Aliou Cissé et ses joueurs ont rallié Alicante, où ils ont installé leur camp de base jusqu’au 14 juin prochain. Le sélectionneur a choisi cette région pour permettre aux Lions de s’acclimater avant d’aller en Égypte pour la CAN 2019.