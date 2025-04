[Entretien] Mise en place d'un comité ad hoc pour la santé mentale : L'avis du Pr Aida Sylla (Psychiatre)

Le 9 avril dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale, en collaboration avec les ministres en charge de la Justice, de l’Intérieur et de la Famille, de mettre en place un comité ad hoc pour la finalisation du processus de révision de la loi relative au traitement des maladies mentales. Dans cet entretien que Dakaractu a réalisé à la clinique Psychiatrique Moussa Diop de l’hôpital FANN, le professeur Aida Sylla, chef du service de psychiatrie, a salué l’initiative avant de formuler des recommandations et des solutions. Selon elle, des concertations sont prévues avec les différents acteurs pour une bonne gestion de la santé mentale au Sénégal.