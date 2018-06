En regardant le march Sénégal/Japon : Le Président Abdoulaye Wade envoie un message aux Lions

En bon supporter et connaisseur du football, le Président Abdoulaye Wade, a arboré le maillot du Sénégal et a suivi le match des Lions face au Japon.

Me Wade en a profité pour envoyer ce message à l’équipe du Sénégal : Les Lions ont rugi et le peuple tout entier avec eux !

A l’heure d’un grand défi,

A notre équipe nationale bâtie à l’image de notre nation noble et fière, je dis encore et encore « En avant toutes !

Allez les Lions ! »

-Abdoulaye Wade