Élections législatives anticipées / temps d’antenne,ordre de passage : Le CNRA fixera les règles de la campagne électorale à la RTS Aujourd'hui

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a publié un communiqué important concernant l’organisation de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. Cette campagne, qui débutera le 27 octobre 2024 à minuit et se poursuivra jusqu’au 15 novembre à minuit, sera marquée par des règles précises concernant le temps d’antenne réservé aux candidats.



Conformément à l’article 8 de la loi portant création du CNRA, le Conseil a la responsabilité de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées par les médias audiovisuels pendant cette période cruciale. L’article L0.188 du Code électoral précise que le temps d’antenne doit être réparti entre les différents candidats et partis, une mesure destinée à garantir l’équité et la transparence de la campagne.



Dans ce cadre, le CNRA invite tous les partis politiques, coalitions et entités indépendantes dont les listes ont été déclarées recevables à désigner un représentant pour une réunion cruciale qui se tiendra le jeudi 17 octobre 2024 à 15 heures à la Maison de la Presse Babacar Toure. Cette rencontre aura pour but de déterminer le temps quotidien d’antenne alloué à chaque liste, ainsi que d’effectuer le tirage au sort pour établir l’ordre de passage lors des émissions consacrées à la campagne électorale diffusées par la Radiodiffusion-Télévision Sénégalaise (RTS).



La présence de tous les représentants est jugée essentielle compte tenu de l’importance des décisions qui seront prises. Le CNRA souligne que ce communiqué fait office de convocation et appelle à une participation active afin de garantir le bon déroulement de la campagne électorale.



Alors que les élections approchent à grands pas, cette initiative du CNRA vise à assurer une campagne juste et équitable pour tous les candidats, dans un contexte où l’information et la communication sont cruciales pour le choix des électeurs. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour le paysage politique sénégalais.