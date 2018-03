El Hadj Diouf : "C'est le caractère qui fera la différence en Russie"

Toutes les équipes présentes en coupe du monde se valent et toutes ont leur chance pour faire des résultats positifs. Seulement le petit plus qui fera la différence ce sera le caractère. El Hadj Ousseynou Diouf qui pense ainsi, estime que le savoir faire est là, mais aura t-on le caractère pour passer les caps du premier, second tour et ainsi de suite ? C'est toute la question, renchérira l'ancien international.