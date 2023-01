Discours à la Nation du Chef de l’État : « nous sentons que l'année 2023 sera une année sociale, mais aussi de croissance économique fulgurante… » (Birane Ngom)

Responsable APR dans la Commune de Dieuppeul-Derklé, Birane Ngom a exprimé un sentiment positif sur le discours de nouvel An du Chef de l’État. Selon M. Ngom, le discours du Président Sall reflète le gouvernement de combat qu'il a mis en place et dont ses premiers jalons furent l'augmentation des salaires, la diminution des denrées de première nécessité et la rationalisation des prix du loyer.

« Nous sentons que l'année 2023 sera une année sociale, mais aussi de croissance économique fulgurante », a-t-il aussi prophétisé. « Notre taux de croissance établi à 4,8% devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023 avec le début d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le PSE (Plan Sénégal Émergent) est une vision et un chef d'œuvre du Président Macky Sall. La projection de 2035 est réalisable et le pays se trouve sur la bonne orientation pour devenir un exemple à suivre en Afrique et partout dans le monde », a dit le directeur des Systèmes d'Information de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS).

Il a pour finir, présenté ses condoléances les plus attristées à la communauté chrétienne suite à la disparition du Pape Benoît XVI et ses vœux de paix, de bonheur, de santé et de prospérité pour l'année 2023.