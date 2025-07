Diffamation : Serigne Moustapha Mbacké gagne son procès contre Fatou Badiane

Guide religieux et homme politique, Serigne Moustapha Mbacké a eu gain de cause hier mardi 1er juillet 2025 devant le tribunal correctionnel de Diourbel. La dame Fatou Badiane qu'il a traduite en justice pour diffamation, a été reconnue coupable de diffamation et condamnée à trois mois de prison assortis de sursis et à lui verser le franc symbolique qu'il avait réclamé pour laver son honneur.







En fait, Fatou Badiane avait, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, accusé le marabout de vol d'enfant à la veille des dernières élections législatives. Mais après avoir avoir présenté ses plates excuses dans une autre vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, et qu'elle avait envoyée à Serigne Moustapha Mbacké, elle s'était rétractée en poursuivant en justice à son tour le marabout pour atteinte à la vie privée.







Mais dans son délibéré, le tribunal a relaxé Serigne Moustapha Mbacké du délit d'atteinte à la vie privée avant de reconnaître Fatou Badiane coupable de diffamation. Il faut signaler qu'avant l'audience, les deux parties s'étaient désistées. Mais ceci n'a pas empêché le procès de se tenir.