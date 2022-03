De Aliou à « El Tactico », Cissé raconte comment il a vécu la victoire à la CAN et son changement de statut...

« Le Aliou sur le terrain est différent du Aliou sur le terrain… » Aliou Cissé qu’on surnomme affectueusement « El tactico » est clairement passé dans une autre dimension aux yeux des senegalais et du reste du monde depuis son sacre à la CAN 2022. Un changement de statut qu’il a expliqué avec simplicité et humilité lors de la conférence de presse de ce vendredi…