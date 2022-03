Darou Moukhty : les leaders de la Coalition « Yewwi Askan Wi » au Magal

Le Magal de Darou Moukhty qui commémore les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba et Mame Thierno Birahim Mbacké sera célébré ce Samedi 19 mars 2022. Et comme à la veille de chaque cérémonie religieuse d’envergure, les autorités religieuses politiques et administratives affluent de tous parts pour participer à l’événement. Celles de l’opposition ne sont pas en reste. Les présidents Khalifa Sall, Déthié Fall, Habib Sy, Malick Gackou, Ahmed Aidara viennent d'arriver en effet à Darou Moukhty. Ils seront reçus par le Khalife de Darou Moukhty.