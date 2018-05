Dakar, capitale de l'Islam les 13, 14 et 15 mai : en toile de fond, le lancement du prix Oci pour les médias

Les 13, 14 et 15 mai prochains, Dakar sera la capitale de l'Islam. Le mot n'est pas de trop, car la capitale du Sénégal accueillera les sommités du monde musulman pour la 11e session du Comité permanent de l'Oci pour l'information et les affaires culturelles. Un comité présidé par le Sénégal, sous la conduite de l'ambassadeur Oumar Seck.

Le troisième comité sur les médias fera office de lever de rideau le 13 mai. A cette occasion, le prix de l'Oci pour les médias sera évalué. Lancé par le président de la République du Sénégal lors du sommet de l'Oci à Istanbul, ce prix qui entre dans sa phase active dès cette année est porté à 25 mille dollars Us (15 millions FCFA) pour la presse écrite, tandis que le meilleur documentaire télévisuel empochera une enveloppe de 42 mille dollars (25 millions FCFA). Le concours n'est pas discriminatoire car ouvert à tous les journalistes du monde. Ce, en conformité avec l'esprit du prix qui promeut la tolérance religieuse, comme le précise l'ambassadeur Oumar Seck, directeur du Comiac.

Le 14 mai, les haut-fonctionnaires se concerteront pour préparer la session officielle du lendemain qui sera le point de rencontre des ministres des 56 pays, membres de l'Oci. Session qui sera présidée par le chef de l’État du Sénégal qui fera un discours sur l'Education et la culture comme vecteur de paix, de développement et de rapprochement entre les peuples.