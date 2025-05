Dahra Djoloff : un boutiquier échappe de justesse à une tentative de meurtre

Un fait inédit a semé la peur et la consternation ce mercredi 14 mai à Dahra Djoloff, dans le département de Linguère. B. N., un boutiquier âgé d’une quarantaine d’années, a été violemment agressé par des individus non identifiés, dans ce qui s’apparente à une tentative de meurtre préméditée.



Selon les informations recueillies, la victime a été retrouvée inerte dans un bâtiment inachevé, gisant dans une mare de sang et présentant une profonde blessure à la gorge, laissant penser à une tentative d’égorgement.



Alertés par des cris de détresse, des voisins du quartier sont intervenus juste à temps pour sauver B. N., qui avait été laissé pour mort par ses agresseurs, lesquels avaient pris la fuite après leur forfait.



Les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder aux constats d’usage, tandis que les sapeurs-pompiers de la Sous-brigade de Dahra ont assuré l’évacuation de la victime vers l’hôpital Maguette Lo de Linguère, où elle est actuellement prise en charge en soins intensifs.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’agression et identifier les auteurs en fuite. Le mobile du crime reste pour l’heure inconnu, mais l’affaire agite fortement l’opinion locale à Dahra Djoloff, où les discussions vont bon train dans les lieux publics.