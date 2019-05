DIAOBÉ / KABENDOU : "Le PUDC c'est bien, mais..." (Moussa Diao, Maire)

Située dans la région de Kolda (Sud -Est), la commune de Diaobé/Kabendou, est l'une des communes les plus célèbres de ce pays. En effet, la commune de Diaobé, abrite le plus grand marché hebdomadaire de toute la sous-région. De ce fait, elle étouffe et elle souffre. Elle étouffe de par sa surpopulation. Elle souffre d'une mauvaise occupation de son espace.

Pour surmonter toutes ces difficultés, l'édile de la commune tente tant bien que mal de proposer des solutions et de les mettre en oeuvre. Cependant, il demande à l'État de l'accompagner et pour mieux prendre en compte leurs préoccupations, il demande aussi à être plus impliqué dans la mise en œuvre des projets et programmes comme le PUDC...