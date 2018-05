DAROU TANZIL - La cité célèbre Serigne Moustapha Abdou Aziz Mbacké

Nourrissant un grand espoir de voir ses problèmes d'eau résolus dans les prochaines heures, Darou Tanzil refuse déjà du monde. Elle célèbre ce samedi Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara Mbacké. Le quartier éponyme est pris d'assaut par les fidèles. Ces derniers, organisés autour des dahiras se sont investis humainement dans des opérations de set-setal au rythme de déclamations de Khassidas et de récitals de Coran.



Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké a instruit Serigne Abdou Aziz Mbacké khalife de Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara Mbacké, de prendre toutes les dispositions pour que l’évènement soit couronné de succès. Sur place, les tentes ont fini d'être édifiées sous la direction de la fédération des Dahiras « Darou Tanzil » avec à sa tête Serigne Abdou Aziz Guèye « Mboro », maître d’œuvre de l’évènement. Le magal commémore la venue au monde de Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara Mbacké fils aîné de Serigne Abdou Aziz Bara et de Sokhna Astou Mbacké bint Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul. Depuis sa disparition, son khalifat est assuré par Serigne Abdou Aziz Mbacké. À l'image de son père, Serigne Abdou Aziz est aussi un brillant économiste diplômé de l’université « Lumière Lyon 2 ». Il s'investit dans les exploitations agricoles héritées de son père et sous sa férule, les daaras de Mbame Djigane, Touba Niani, Ross-Béthio et Dioumada ont été réorganisés. Il a été le premier chef religieux à monter un organe de presse.



Darou Tanzil, connue comme étant '' les Almadies de Touba '', souffre d'un manque d'infrastructures. Les seules qui soient disponibles sont une case de santé et une grande mosquée. Le quartier de Darou Tanzil a été attribué à Serigne Moustapha par Serigne Saliou Mbacké depuis 1990.