Crue du fleuve Sénégal - Pape Modou Fall déplore « la fragmentation de la solidarité nationale du fait d’initiatives isolées et fortement politisées »

Avec plus de 5000 victimes, la crue du fleuve Sénégal continue de susciter des réactions. Prenant droit au chapitre suite aux idées agitées de dérouler des fundraising, Pape Modou Fall regrette la fragmentation de la solidarité nationale du fait d’initiatives isolées et, malheureusement , fortement politisées. Pour le Coordonnateur de la Coalition Républicaine/Samm Sunu Rew / Jotali Kaddu Askanwi, il est plus judicieux d’agir autour d’un téléthon national, unique et inclusif pour les sinistrés.



Considérant qu’il s’agit d’une situation inédite depuis 1961 de par son ampleur et l’envergure de son impact sur les populations déjà fragiles, Pape Modou Fall salue, néanmoins, l’élan national en secours aux populations en détresse. « Pour autant, la Solidarité ne saurait être l’apanage d’un parti , l’exclusivité d’une Coalition politique ou la revendication d’un groupe de volontaires. Elle est nationale parce qu’unitaire, inclusive et altruiste ».