Croatie : Kalinic viré du Mondial par son sélectionneur !

Samedi, la Croatie a débuté sa Coupe du monde par une victoire contre le Nigeria (2-0). Trois points qui permettent aux Croates d'occuper la première place du groupe D suite au match nul entre l'Argentine et l'Islande (1-1). Tout va bien donc pour la sélection de Zlatko Dalic. Enfin, pas tout à fait... Plusieurs médias croates annonçaient ce lundi que le Mondial de Nikola Kalinic (30 ans) était déjà terminé.

L'attaquant du Milan AC est-il victime d'une blessure ? Non, pas du tout. Le Rossoneri est tout simplement renvoyé chez lui pour avoir désobéi à son sélectionneur lors de cette première rencontre en Russie.



Des fausses douleurs au dos ?



Vexé de ne pas être titulaire au coup d'envoi, Kalinic a refusé d'entrer en fin de match pour remplacer Mario Mandzukic, qui a finalement cédé sa place à la 86e minute à Marko Pjaca. La raison ? Un mal de dos d'après le joueur.

«Pendant le match contre le Nigeria, Kalinic s'échauffait et devait entrer en seconde période, a confirmé Dalic en conférence de presse ce lundi. Mais il a dit qu'il n'était pas prêt à entrer à cause de problèmes de dos. La même chose s'est passée lors de l'amical face au Brésil en Angleterre ainsi qu'avant l'entraînement de dimanche. J'ai accepté avec calme et comme j'ai besoin de joueurs aptes et prêts à jouer, j'ai pris cette décision.»

Si le sélectionneur croate n'en dit pas plus, les médias croates assurent que le staff accuse l'ancien de la Fiorentina d'avoir simulé sa douleur. Une faute visiblement jugée impardonnable par son sélectionneur, qui a donc pris la décision de le renvoyer à la maison. Un gros coup dur pour Kalinic, dont la première saison au Milan AC n'a pas été une réussite avec seulement 6 buts inscrits en 41 apparitions. Il lui sera compliqué de revenir en sélection après cet épisode.