Covid19 - Ile Maurice : Seul pays africain à n’avoir plus aucun cas actif

Au total, 344 cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés à Maurice depuis que le virus est entré sur leur sol. Il y a eu dix décès. 334 patients ont été guéris.

Selon un communiqué du ministère de la Santé de l’Ile Maurice exploité par « Info Moris », il n'y a plus aucun cas actif de Covid-19 à Maurice. Le dernier patient a été guéri ce jour du covid19 et, le pays ne compte plus aucun cas actif. Ce qui fait de l’Ile le seul pays du continent sans cas actif pour le moment, a tweeté « Covid Africa ». Le patient qui souffrait de la maladie a été guéri ce vendredi. Il avait obtenu des soins à l'hôpital ENT. Il s'agit d'un cas importé de la maladie, informe la même source. Après l’Ile Maurice, le prochain pays africain « guéri » de la Covid pourrait être les Seychelles.