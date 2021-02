Covid-19 : Le candidat vaccin Sputnik V à la conquête du marché africain, une offre de 300 millions de doses sur la table.

L'équipe spéciale pour l'acquisition de vaccins en Afrique appelée Avatt (l'Afrique Acquisition Task Team), structure créée par l'Union africaine pour acquérir des doses supplémentaires de vaccins pour permettre au continent noir d’atteindre un taux de vaccination de 60 %, vient d’annoncer l’offre de 300 millions de vaccins Sputnik V qui lui a été faite par la Fédération de Russie. Cette offre comprend un paquet de financement pour tous les États membres qui souhaitent se procurer ce vaccin, a indiqué un communiqué conjoint paru dans le site de la Plateforme africaine des fournitures médicales (Amsp) parcouru par Dakaractu. Dans ce document, il est signalé qu’avec ces 300 millions de vaccins Sputnik V supplémentaires, l'Amsp accélère les précommandes en ligne de vaccins Covid-19 pour les 55 États membres de l'Union africaine. Entre-temps, l'Avatt indique, selon ledit communiqué, que ‘’les 270 millions de doses précédemment obtenues auprès d'AstraZeneca, de Pfizer et de Johnson & Johnsons ont toutes été absorbées avant la date limite de la première phase d'allocation par l’Amsp.



"Nous sommes reconnaissants de recevoir les vaccins Sputnik V de la Fédération de Russie et extrêmement fiers de pouvoir les proposer sur l'Amsp pour nos États membres de l'Ua", a déclaré le Dr John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa Cdc). "Des partenariats bilatéraux et du secteur privé tels que ceux-ci sont essentiels dans nos efforts pour mettre fin à la pandémie de Covid-19", a-t-il ajouté.



Alors que les détails, y compris les informations cliniques et techniques, sont désormais accessibles sur la plateforme africaine de fournitures médicales (Amsp), les vaccins Sputnik V seront disponibles pour une période de 12 mois à partir de mai 2021. Cependant, mention est faite qu’à partir de ce vendredi 19 février 2021, les 55 États membres de l'Union africaine sont tous invités à visiter le site www.amsp.africa et à utiliser leur code d'accès national - délivré aux ministres des finances et de la santé de tous les États membres de l'Union africaine - pour lancer le processus de précommande.



Pour l’heure, le Togo est intéressé par le vaccin russe Sputnik V des informations relayées par des confrères de Togolais font état de négociations entamées par leur gouvernement avec la Russie.



Il faut, en outre, ajouter que l’Amsp (Africa medical supplies platform), est un marché en ligne qui a été lancé pour permettre l'achat, l'agrégation de volumes, la gestion des quotas, la facilitation des paiements ainsi que la logistique et le transport d'équipements médicaux liés à Covid-19 à travers le continent africain. Et qu’il inclut un paquet de financement pour tout État membre souhaitant se procurer ce vaccin.