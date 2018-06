Coupe du monde : Les Russes sont quasiment qualifiés en 8es de finale après une victoire probante face à l’Egypte (3-1)

Les Russes sont quasiment qualifiés en 8es de finale ! Avec une victoire probante face à l’Egypte (3-1) ce mardi, la Russie a enchaîné un second succès lors de la deuxième journée du Groupe A de la Coupe du monde 2018.



Portés par leurs fans, les Russes mettaient une énorme pression sur les Egyptiens en début de partie en multipliant les vagues offensives. Après 10 premières minutes difficiles, les Pharaons retrouvaient des couleurs grâce à une agressivité retrouvée. A partir de ce moment-là, les deux nations se rendaient coups pour coups avec des frappes dangereuses mais non cadrées signées Trezeguet puis Cheryshev.



Avec des imprécisions techniques des deux côtés, le match avait du mal à s’emballer et les occasions étaient rares... Juste avant la pause, Salah, un peu trop discret, se procurait sa première situation intéressante mais sa frappe enroulée frôlait le poteau d'Akinfeev. Battu au premier match par l’Uruguay (0-1), l’Egypte va devoir afficher un autre visage en seconde période.



Mais dès le retour des vestiaires, la Russie ouvrait le score avec un tir de Zobnin dévié dans sa propre cage par Fathi (1-0, 47e). Quelle malchance... Dos au mur, les Egyptiens devaient absolument réagir, mais sombraient quelques minutes plus tard avec un caviar de Fernandes pour Cheryshev, qui ajustait Al Shenawi à bout portant (2-0, 59e). Et le cauchemar n’était pas terminé !



Dans la foulée, Dzyuba réalisait un véritable festival dans la surface pour définitivement plier cette partie avec une frappe enroulée (3-0, 61e). Le public russe pouvait exploser ! En grande difficulté, l’Egypte peinait à réagir, mais obtenait un penalty pour une faute sur Salah. Sans trembler, la star des Pharaons transformait sa tentative en force (3-1, 73e). De quoi relancer le suspense ? Pas vraiment... Malgré une envie évidente, l’Egypte n’avait pas les moyens de renverser la situation. Dans un stade en ébullition, la Russie réalisait avec ce succès un très grand pas vers les 8es !