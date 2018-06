Coupe du monde : Les Lions arrivés à l'aéroport de Kaluga sous la pluie, en boubou "Obasanjo"

Les Lions ont atterri à l'aéroport international de Kaluga ce mardi soir, en vue du Mondial 2018.

La délégation sénégalaise est arrivée, sous une fine pluie et par temps frais, vers 19h30 (16h30 GMT), avant de rejoindre leur camp de base dans les environs de la capitale russe. Une poignée de supporters les attendaient à leur sortie, bravant le mauvais temps pour saluer les joueurs sénégalais, habillés en boubou "Obasanjo". Menés par leur sélectionneur, parapluies en main, ils se sont mêlés aux journalistes, photographes et autres cameramen sénégalais présents en Russie.



Aucune cérémonie officielle n'a été prévue à leur arrivée. En revanche, les Lions ont été accueillis tels des stars du football par quelques dizaines d'habitants de la ville de Kaluga. Ils débuteront le 19 juin face à la Pologne au stade du Spartak de Moscou, avant de défier le Japon le 24 juin à Samara et enfin la Colombie le 28 juin à Ekatérinbourg...