Coup d’Etat au Niger: Les grandes décisions prises par la CEDEAO et l’UEMOA à l’encontre de la junte militaire

Au terme de deux sommets spéciaux tenus ce dimanche de manière successive par l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur le coup d’Etat au Niger perpétré par la junte à sa tête le général Tchiani, de fortes décisions ont été entérinées.



Pour la CEDEAO, il a été décidé de « donner un ultimatum d’une semaine à la junte pour restaurer les institutions, rendre le pouvoir et installer le Président Mouhamed Bazoum élu démocratiquement. La CEDEAO n’exclut pas toutefois de faire recours à la force à travers une intervention militaire si cette demande n’est pas satisfaite par le général Tchiani et ses hommes. Dans cette optique, une réunion d’urgence des chefs d’Etat major des forces armées est même organisée pour une probable intervention au Niger.



Aussi, le président Tchadien Mahamat Déby, dont le pays n’est pas membre de la CEDEAO et qui était invité au sommet, a été choisi comme médiateur pour échanger avec la junte. D’ailleurs, il est en route pour le Niger.



Pour l’Union économique et monétaire Ouest africaine, des sanctions économiques fermes et totales sont prises contre les membres de la junte et leurs familles.



Il s’agira de procéder à un embargo total sur le Niger dont celui aérien, la fermeture de toutes les frontières terrestres avec le Niger, gel des avoirs du Niger à la bceao , les banques ne reconnaissant pas des autorités militaires du Niger, l’Uemoa considère que seuls les actes du Président sont reconnus par la communauté internationale,