Corée du Sud -Sénégal : La composition des Lions avec Cheikhou Kouyaté, Khadim Ndiaye et Moussa Wagué

A 8 jours de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2018, l'équipe nationale affronte la Corée du Sud ce lundi (13h) à Salzbourg, en huis clos. Un dernier match de préparation pour les Lions avant d'être opposés à la Pologne le 19 juin prochaine à Moscou.



Pour cette rencontre amicale, Aliou Cissé a décidé d'innover un peu, Khadim Ndiaye est titulaire dans les buts. Le capitaine Kouyaté et Alfred Ndiaye seront alignés au coup d'envoi en soutien du trio offensif Ismaila Sarr-Mbaye Niang-Sadio Mané, avec Diafra Sakho en pointe. A la perte du ballon, les Lions devraient en revanche se repositionner en 4-2-3-1 à plat derrière, avec la paire Kalidou Koulibaly-Salif Sané en défense centrale et, des côtés occupés par Youssou Sabaly et Moussa Wagué.



La compo





Khadim Ndiaye, Moussa Wagué, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Youssouf Sabaly, Alfred Ndiaye, Cheikhou Kouyaté, Alfred Ndiaye, Ismaila Sarr, Mbaye Niang, Sadio Mané, Diafra Sakho