Coopération saoudienne : Dr Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, ministre saoudien du Hajj et de la Omra, signe des accords pour le transport et l'hébergement des pèlerins sénégalais

Dr Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, ministre saoudien du Hajj et de la Omra, effectue un séjour de 48 heures au Sénégal. À cette occasion, l'autorité saoudienne a passé en revue les relations diplomatiques entre les deux pays.



« Je suis très heureux de cette visite, qui est la première que j'effectue au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Nous avons évoqué les relations, déjà excellentes, entre nos deux nations. Nous avons également discuté avec Son Excellence des moyens d'améliorer davantage les services que nous offrons aux pèlerins et aux visiteurs du Royaume d'Arabie saoudite », a déclaré Dr Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah au micro de la RTS.



Il a poursuivi en annonçant : « Nous avons également abordé, lors de cette visite, l'ouverture d'un bureau dédié à l'obtention de visas à partir de notre ambassade ici à Dakar. Par ailleurs, nous avons signé deux accords entre Air Sénégal et Flynas, une compagnie aérienne saoudienne. Le premier accord concerne le partage de codes pour permettre des vols directs depuis le Sénégal, et le second porte sur le transport des pèlerins sénégalais depuis le Sénégal vers l'Arabie saoudite. Ces accords offriront de nombreuses facilités aux futurs pèlerins sénégalais », a-t-il expliqué.