Conflit en RDC: le gouvernement met à prix les têtes de dirigeants du M23

La République démocratique du Congo (RDC) offre cinq millions de dollars de récompense à toute personne permettant l'arrestation des figures du groupe armé M23 qui s'est récemment emparé de deux grandes villes de l'est du pays, annonce le ministère de la Justice.



"Une récompense de 5 millions de dollars est offerte à toute personne permettant l'arrestation des condamnés Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga", précise le ministère dans un communiqué daté de vendredi.



Corneille Nangaa, figure de l'Alliance Fleuve Congo (AFC), une coalition politico-militaire à laquelle appartient le M23, est l'ancien président de la Commission électorale de la RDC. Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga sont respectivement président et chef militaire du M23 ("Mouvement du 23 mars").



Jugés par contumace à Kinshasa, les trois hommes ont été condamnés à mort par la justice militaire congolaise en août 2024Conflit en RDC: le gouvernement met à prix les têtes de dirigeants du M23.



Selon le même communiqué, "une prime de 4 millions de dollars" est promise pour toute information menant à l'arrestation de "leurs complices en fuite" et "d'autres individus recherchés".



Soutenu selon des experts de l'ONU par quelque 4.000 soldats rwandais, le M23 a repris les armes fin 2021 contre le gouvernement de Kinshasa et s'est emparé depuis de larges parts de territoires dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, frontalières du Rwanda.



Une récente offensive-éclair lui a notamment permis de capturer depuis fin janvier Goma et Bukavu, chefs-lieux des deux provinces.



L'est de la RDC est ravagé par des conflits et des atrocités depuis trois décennies, entraînant une grave crise humanitaire.