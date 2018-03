Concurrence : Ces Lions qui jouent gros face à l'Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine

Santy Ngom a été appelé pour la toute première fois dans cette liste. L'attaquant nantais débarque en effet avec le costume de "petit nouveau" sur le côté gauche de l'attaque des Lions. Le néo-Lion espère bien prouver que cette première convocation n'est pas une simple surprise malgré la concurrence avec Mbaye Niang, Diao Keïta Baldé et Ismaïla Sarr. Contre l'Ouzbékistan, un ou deux d'entre eux va devoir s'asseoir sur le banc.

Papy Djilobodji bénéficie en effet du forfait de Kara Mbodji en défense et peut-être il accompagnera Kalidou Coulibaly au Mondial 2018. Le joueur d'Anderlecht, opéré d'un genou courant décembre dernier, devrait probablement rater les 4 prochains matches amicaux des Lions. Reste à savoir si le leader défensif de Dijon arrivera à faire oublier au sélectionneur Aliou Cissé ses inquiétudes en défense centrale. Toutefois, depuis son coup de gueule avec Aliou Cissé en mars 2015, il a laissé un grand corridor à Kalidou Coulibaly, qui a enchaîné les bonnes performances avec l'équipe nationale.

Armand Traoré, absent depuis 5 ans, a été appelé en renfort pour les matches amicaux du mois de mars. Le défenseur de Cardiff City profite des blessures de Adama Mbengue (5 sélections) et Saliou Ciss (16 sélections). Ces latéraux, souvent critiqués pour leurs performances avec le Sénégal, n'arrivent pas à s'installer dans la durée. Aliou Cissé les a essayés dans différents matches, sans jamais trouver son bonheur avec l'un ou l'autre. Une bonne performance de Armand contre l'Ouzbékistan peut remettre le compteur à zéro.

Pape Ndiaye Souaré a un vécu en sélection et dans le haut niveau. Comme Armand, Aliou Cissé l'a appelé en renfort. C'est un retour de poids dans les rangs des latéraux gauchers. Le joueur de Crystal Palace, attraction de la dernière liste de Aliou, revient après de longs mois de blessures nées d'un accident de voiture. Alors qu'il regagne peu à peu sa place dans les rangs des Eagles, le temps lui est compté pour s'imposer de nouveau en sélection.

Fallou Diagne a été sur le banc des remplaçants dans presque tous les matches de qualification à la Coupe du monde, où il a été convoqué. Cette énième sélection s'apparente comme un véritable encouragement de la part de Aliou Cissé, qui semble compter sur sa régularité en club, en vue du Mondial Russie. Le baptême du feu du défenseur date du 28 mai 2016, lors du match Rwanda/Sénégal (0-2). Avec une seule titularisation en 2 ans, le temps lui est compté pour s'imposer enfin en sélection.

Assane Dioussé est derrière les indéboulonnables Cheikhou Kouyaté, Gana Guèye et Salif Sané. Si le Hammer, le Doffee et le joueur de Hanovre 96 semblent en pôle position pour la Coupe du monde, le milieu de Saint Étienne doit malgré tout confirmer ses bonnes performances en club et en sélection.