Coding days / Cem Ouakam : 50 élèves formées en 10 jours sur la conception afin de devenir des développeurs informatiques

C’est ce samedi 11 février 2023 que l’Onu-Femme et les autres démembrements de l’Onu ont procédé à la remise de certificat de participation à des élèves-filles du Cem de Ouakam.

Ces potaches sont désormais capables de faire développer des applications informatiques. Une initiative très bien saluée par Ndieundé Guèye qui est la coordonnatrice des volontaires des Nations-Unies au Sénégal et en Gambie. « C’est une initiation au langage crash avec 50 jeunes filles qui ont créé 6 applications et reçu chacune un certificat de participation », fait-elle savoir.





La journée internationale des filles et femmes de science célébrée ce 11 février a été l’occasion d’encourager ces potaches du Cem de Ouakam qui ont des aptitudes dans le codage à acquérir des connaissances qui leur permettent de devenir des conceptrices et des développeuses...