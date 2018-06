Cheikhou Kouyaté et son statut de remplaçant, simple passade ?

En effet, son statut en sélection ne cesse de s’effriter au fil des semaines - lui qui est passé de capitaine, à ancien capitaine pour être désormais remplaçant – en équipe nationale. Simple passade ? Tous les avis s’entendent, évoluent et diffusent l’impression que le «cas Kouyaté» ne laisse surtout personne indifférent. Joueur au potentiel fantastique pour les uns, joueur qui se limite à un jeu horizontal et à un minimum de ballons de récupération, pour les autres, l’ancien milieu d’Anderlecht semble se trouver à un tournant de sa carrière, lui qui a déjà fêté ses 44 sélections avec les Lions.Conscient de voir un joueur - dans lequel il croit avec vigueur et qu’il n’a jamais cessé d’encourager - traverser une zone d’ncertitudes, Aliou Cissé compte sur la sagesse de Omar Daf pour redonner le sourire à un élément qui fait partie des cadres de sa sélection.Dimanche face au Japon, un adversaire idéal pour se qualifier avant l’heure, les Lions devraient repasser en 4-2-3-1 et la titularisation du joueur de West Ham dans un système de jeu qui lui offre plus de liberté n’a rien d’anodine. Le sélectionneur sait mieux que personne l’état mental dans lequel se trouve un joueur avec qui il a vécu les JO 2012 à Londres. Ce n’est pas maintenant qu’il le lâchera. Surtout pas le style de Aliou Cissé.C'est un sujet d'actualité, avouait un journaliste ces derniers jours quand le cas Cheikhou Kouaté revenait alimenter les discutions d’un débat entre journalistes. « Daf (Omar) eu l'occasion d'échanger longuement avec lui. Il le gère. Peut-être pas comme tous les joueurs, mais ce n'est pas un cas à part, même si Aliou Cissé entretient des rapports privilégiés avec», nous apprend un fédéral.Cheikhou Kouyaté est un joueur encore perfectible dans sa capacité à répéter les efforts, fluidifier son jeu et se montrer plus décisif. A 28 ans, lui seul possède les cartes en main pour donner un autre virage à son statut et basculer définitivement dans une autre dimension. Durant la Coupe du monde ? Après, il sera déjà peut-être trop tard…