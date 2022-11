Cérémonie de remise d'insignes dans les ordres et de départ à la retraite : le ministre Sidiki Kaba honore 36 récipiendaires...

Le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba a présidé ce vendredi 25 novembre 2022, au Cercle mess des officiers Colonel Emmanuel Gomis, une remise d'insignes dans les ordres et de départ à la retraite de 36 récipiendaires, militaires et civils, en présence de la directrice de cabinet du ministre et d'autres personnalités du corps militaire. Il annonce que cette cérémonie est un temps fort de l'agenda du ministre des forces armées, et il en a profité pour témoigner la reconnaissance de la République pour leur engagement citoyen et désintéressé durant leur carrière professionnelle.

« La cérémonie qui nous a mobilisés aujourd'hui participe de la recherche perpétuelle, de la motivation, de l'excellence dans le travail indispensable pour toujours maintenir à un niveau de performance élevé, le rendement du ministère des forces armées dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. 36 récipiendaires tous issus de différents services du ministère des forces armées vont recevoir tout à l'heure une distinction dans les différents ordres nationaux... », a déclaré le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba.

« Chers récipiendaires, aujourd'hui vous avez l'occasion de vous réjouir en présence des membres de vos familles, de vos collègues et d'apprécier avec satisfaction durant votre longue vie professionnelle parfois des moments difficiles et soyez donfiers rs de vos médailles... », a-t-il ajouté.

Une occasion pour le colonel a la retraite, Babacar Seck, porte-parole des retraités, de remercier leurs familles de l'accompagnement et tous les services qui lui ont permis d'arriver là aujourd'hui et rassure le ministre des forces armées, Sidiki Kaba, de la disponibilité des retraités et affirme qu'ils resteront toujours membres des forces armées...

Il terminera son propos en demandant aux jeunes générations de suivre l'exemple de ces illustres récipiendaires afin de perpétuer le legs de l'excellence dans un esprit républicain afin de participer positivement à la consolidation de la stabilité de la sécurité de notre cher pays le Sénégal, dans une paisible cohésion sociale, gage de notre épanouissement et de notre émergence économique dans une source région traversée par des incertitudes...