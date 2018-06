COUPE DU MONDE : le Danemark concède le nul face à l'Australie (1-1)

Rattrapé par l’Australie et éteint en seconde période, le Danemark a concédé le match nul (1-1) face aux Socceroos ce jeudi à l’occasion de la 2e journée du groupe C de la Coupe du monde. Malgré ce résultat assez décevant, les Nordiques virent provisoirement en tête de la poule en conservant 3 points d’avance sur leur adversaire du jour. Ce score profite aussi à l’équipe de France qui se détachera seule en tête du groupe et assurera sa qualification en cas de victoire contre le Pérou (17h).



Comme face aux Tricolores (1-2), les hommes de Bert van Marwijk commençaient la partie repliés dans leur camp en laissant l'initiative aux Danois. Les Scandinaves faisaient tourner le ballon face au bloc adverse et, contrairement aux Bleus, il ne leur fallait pas longtemps pour trouver la faille. Sur une récupération haute, Jörgensen remisait astucieusement sur Eriksen qui ouvrait le score d'une puissante demi-volée (1-0, 7e) !



Obligés de revoir totalement leurs plans, les Socceroos avaient énormément de mal à prendre le jeu à leur compte. Gênés par le pressing danois, ils éprouvaient d'abord de grosses difficultés dans la construction et les Scandinaves restaient les plus dangereux, à l'image de cette tête que Jörgensen expédiait à côté. Peu à peu, les Australiens se montraient un peu plus remuants et sur une de leurs rares occasions, ils obtenaient même un penalty grâce à l'arbitrage vidéo à la suite d'une main de Poulsen ! Comme face aux Bleus, Jedinak le transformait (1-1, 39e). Presque inespéré pour les Socceroos et Sainsbury qui frôlait ensuite le but contre son camp juste avant la pause.



Subitement fébriles au retour des vestiaires, les Danois changeaient radicalement de visage. Eteints, les hommes d’Age Hareide balbutiaient leur football et n’arrivaient plus à rien. Si bien que ce sont les Océaniens qui faisaient l’essentiel du jeu et qui poussaient. Mais en dépit de plusieurs alertes, la défense nordique tenait bon et parvenait à repousser le danger tant bien que mal. Dans les dernières minutes, Schmeichel réalisait une double parade décisive face à Arzani puis Leckie. Dur à croire mais les Scandinaves ont eu chaud !