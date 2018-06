COUPE DU MONDE : Uruguay bat la Russie (3-0) et termine première du groupe A

La finale tant attendue dans ce Groupe A n’a pas vraiment eu lieu... Ce lundi, l’Uruguay a facilement écarté la Russie (3-0) à l’occasion de la troisième journée. Ainsi, les Uruguayens se qualifient pour les 8es de finale en terminant en tête de cette poule. Malgré ce revers, les Russes, déjà qualifiés, se classent donc à la 2e position.



Malgré une belle ambiance pour soutenir les Russes, les Uruguayens réalisaient la meilleure entame en exerçant une grosse pression. Et logiquement, sur un coup-franc à l’entrée de la surface, Suarez effectuait une frappe puissante pour tromper Akinfeev (1-0, 9e). Dans la foulée, les Russes réagissaient avec un tir de Cheryshev bien repoussé par Muslera.



Après de longues minutes sur un faux rythme, Laxalt, avec un tir lointain dévié par Cheryshev, parvenait à tromper la vigilance d’Akinfeev (2-0, 22e). Quelle chance ! Dépassés, les Russes étaient à deux doigts de totalement craquer mais Akinfeev remportait un duel crucial face à Bentancur. Pour ne rien arranger, Smolnikov, en grande difficulté, taclait Laxalt par derrière et écopait d’un second carton jaune, synonyme d’une expulsion. La seconde période s’annonce longue pour la Sbornaya...



En supériorité numérique, la Celeste gérait tranquillement les débats sur un rythme particulièrement faible. Malgré un public qui donnait de la voix sur la demande de Stanislav Tchertchessov, les Russes ne parvenaient pas à réagir avec des Uruguayens qui conservaient facilement le ballon. Il ne se passait quasiment plus rien dans ce match où les deux équipes se contentaient visiblement de ce score...



A l’image d’un contre mal négocié par le duo Suarez-Cavani, l’Uruguay ne forçait pas et n’enfonçait pas le clou dans une fin de partie insipide. Puis dans les derniers instants, sur une tête de Godin repoussée par Akinfeev, Cavani suivait bien pour marquer à bout portant (3-0, 89e). Pour les Uruguayens, l’essentiel a été assuré en l’espace de 22 minutes avec ce succès qui permet à la sélection sud-américaine de terminer à la première place de ce Groupe A.