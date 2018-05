CM 2018 : Voici la liste de 23 joueurs convoqués par Aliou Cissé

Gardiens: Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Alfred Gomis

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Moussa Wagué, Youssou Sabaly, Saliou Ciss, Kara Mbodji

Milieux : Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Tidiane Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Salif Sané, Alfred Ndiaye

Attaquants : Diao Keïta Baldé, Ismaïla Sarr, Moussa Sow, Moussa Konaté, Sadio Mané, Diafra Sakho, Mbaye Hamady Niang, Mame Biram Diouf

Aliou Cissé a dévoilé ce jeudi une liste de 23 joueurs pour la Coupe du monde (14 juin - 15 juillet). Le sélectionneur du Sénégal a finalement décidé d'annoncer directement ses 23 avec des réservistes sans passer par une liste élargie.Mame Biram Diouf, Saliou Ciss et Kara Mbodj seront du voyage à la différence de Assane Dioussé, entre autres. Le défenseur de Dijon Papy Djilobodji ne sera pas non plus de l'aventure en 2018, tout comme le joueur de Metz Fallou Diagne et le gardien du Jaraaf, Pape Seydou Ndiaye.La préparation des Lions débutera par un stage à partir de dimanche à Saly. Trois matchs amicaux sont au programme contre le Luxembourg (31 mai), la Croatie (8 juin) et la Corée du Sud (11 juin).